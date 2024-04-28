Мужчину задержали в тот же вечер, когда он находился дома. В то же время, мотивы злоумышленника неизвестны, дело расследует полиция.

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Детали убийства

В субботу, 27 апреля, на территории торгового центра в немецком Мурнау обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, 36-летний потерпевший погиб на месте от тяжелых ранений. Другого мужчину 23 лет успели доставить в ближайшую больницу, однако немедленные реанимационные меры не помогли спасти пострадавшего – он умер в тот же вечер.

Полиция оперативно прибыла по вызову и сразу приступила к поисковым мероприятиям. Вскоре неподалеку от места преступления по домашнему адресу был задержан 57-летний подозреваемый. Оказалось, что он является гражданином России.

Уголовная полиция приступила к расследованию двойного убийства. Пока мотивы злоумышленника неизвестны. Подозреваемому 28 апреля будут выбирать меру пресечения, прокуратура просит заключения под стражу.

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