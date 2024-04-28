Чоловіка затримали того ж вечора, коли він перебував в себе вдома. Водночас мотиви зловмисника невідомі, справу розслідує поліція.
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Деталі вбивства
У суботу 27 квітня на території торгового центру в німецькому Мурнау виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними правоохоронців, 36-річний потерпілий загинув на місці від важких поранень. Іншого чоловіка 23 років встигли доправити у найближчу лікарню, проте негайні реанімаційні заходи не допомогли врятувати постраждалого – він помер того ж вечора.
Поліція оперативно прибула за викликом й одразу ж розпочала пошукові заходи. Невдовзі неподалік від місця злочину за домашньою адресою було затримано 57-річного підозрюваного. Виявилося, що він є громадянином Росії.
Кримінальна поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Наразі мотиви зловмисника невідомі. Підозрюваному 28 квітня обиратимуть запобіжний захід, прокуратура просить тримання під вартою.
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Інші випадки вбивств
- У Житомирській області затримали 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві та пораненні колишніх учнів школи. У чоловіка та двох неповнолітніх виник конфлікт, внаслідок чого 17-річний хлопець загинув, його друг-одноліток потрапив до лікарні.
- У Харківській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві доньки та дружини. Чоловік застрелив рідню з рушниці та переховувався близько доби. Зловмисник ховався на даху одного з гуртожитків.
- Водночас триває розслідування вбивства поліціянта у Вінницькій області. Правоохоронцям вдалося викрити військових, які допомагали підозрюваним ховатися. Вони зробили це у той час, коли вже були відомі особи ймовірних вбивць. Один з військових передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон.