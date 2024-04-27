У селі Луковець, що на Житомирщині, ввечері 25 квітня між двома неповнолітніми й учителем стався конфлікт, який переріс у різанину. Внаслідок неї 17-річний хлопець загинув, його друг-одноліток потрапив до лікарні.

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Хлопці прийшли з'ясовувати стосунки

23-річний вчитель підозрюється в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Йому загрожує від 15 років до довічного.

Правоохоронці встановили, що двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, щоб з'ясувати стосунки. Один із неповнолітніх звинуватив чоловіка у залицяннях до його дівчини. "Розбірки" переросли в бійку, під час якої 23-річний чоловік взяв ніж і почав завдавати ударів опонентам.

Один із однолітків помер на місці. За життя іншого борються медики.

Учителя вдалося знайти за місцем проживання й затримали. Копи також знайшли й відправили на експертизу ймовірне знаряддя злочину – ніж.

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