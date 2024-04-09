За даними правоохоронців, чоловік завдав смертельного поранення начальнику за допомогою ножа. Сам зловмисник під час вбивства перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Правоохоронці наголосили, що повідомлення про виявлення чоловіка з ножовим пораненням на Броварському проспекті надійшло до Деснянського управління поліції. За вказаною адресою негайно виїхала швидка та слідчо-оперативні групи територіального й головного управлінь поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від ножового поранення грудної клітини. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявились несумісними з життям,

– наголосили у поліції Києва.

Поліцейські з'ясували, що потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об'єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої.

"У відповідь на зауваження чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди", – зауважили правоохоронці.

За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Сумської області, 1971 року народження. Його затримали правоохоронці й вже повідомили підозру в умисному вбивстві.

Нині слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Коли провину доведуть у судовому порядку, то затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

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