За даними правоохоронців, чоловік завдав смертельного поранення начальнику за допомогою ножа. Сам зловмисник під час вбивства перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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У Києві охоронець зарізав свого начальника
Правоохоронці наголосили, що повідомлення про виявлення чоловіка з ножовим пораненням на Броварському проспекті надійшло до Деснянського управління поліції. За вказаною адресою негайно виїхала швидка та слідчо-оперативні групи територіального й головного управлінь поліції.
На місці події правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від ножового поранення грудної клітини. Медики намагалися врятувати потерпілого, але отримані травми виявились несумісними з життям,
– наголосили у поліції Києва.
Поліцейські з'ясували, що потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об'єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої.
"У відповідь на зауваження чоловік взяв зі столу ніж та вдарив ним потерпілого у груди", – зауважили правоохоронці.
За даними поліції, зловмисником виявився уродженець Сумської області, 1971 року народження. Його затримали правоохоронці й вже повідомили підозру в умисному вбивстві.
Нині слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Коли провину доведуть у судовому порядку, то затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.
У Києві у фунікулері вбили 16-річного підлітка
- У Києві ввечері 7 квітня вбили 16-річного підлітка Максима. Хлопця штовхнув нетверезий правоохоронець, внаслідок чого Максим врізався у скло, а уламки потрапили у сонну артерію. Від втрати крові підліток загинув на місці.
- Зрештою підозрюваного у вбивстві затримали. Чоловік своєї провини не визнає. Тим часом суд обрав запобіжний захід зловмиснику у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- Варто зазначити, що 16-річний Максим був спортсменом і грав у спортивному клубі "Чайка", мріяв стати футболістом. Детальніше про загиблого хлопця – читайте у матеріалі.