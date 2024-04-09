Зрештою підозрюваного у вбивстві 16-річного Максима затримали і оголосили чоловікові підозру. Усе, що відомо про смертельний інцидент, який стався у фунікулері в Києві, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Вбивство підлітка біля київського фунікулера: з'явились кадри з місця трагедії

Фунікулер 7 квітня зупинив роботу через вбивство

Місцеві телеграм-канали написали, що фунікулер припинив роботу ввечері 7 квітня після повідомлень про можливе вбивство 16-річного підлітка. КП "Київпастранс" офіційно підтвердило призупинення роботи фунікулера о 20:01.

Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– зазначили у "Київпастрансі".

На місце подій викликали правоохоронців. На момент інциденту жодних коментарів стосовно вбивства від поліцейських не було.

Водночас місцеві телеграм-канали писали, що трагічний інцидент у столичному фунікулері пов'язаний із загибеллю 16-річного підлітка. Потерпілий, ідентифікований як хлопець 2007 року народження, трагічно помер до прибуття швидкої медичної допомоги через сильну втрату крові, отриману під час сутички.

Підліток втрапив у конфлікт із нетверезим правоохоронцем

У спортивному клубі "Чайка", де грав 16-річний хлопець Максим, розповіли, що ввечері 7 квітня він гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі та їхав на фунікулері. У якийсь момент чоловікові у військовій формі без розпізнавальних знаків не сподобалося, що 16-річні підлітки розважаються.

Той вирішив проявити свій військовий патріотизм, підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?" Максим впевнено відповів, що готовий,

– розповіли в спортклубі.

У клубі додали, що чоловік штовхнув підлітка в спину, після чого Максим вдарився головою об скло та розбив його. Один з уламків потрапив хлопцеві в сонну артерію.

Після цього, за даними спортклубу, Максим пройшов кілька кроків та впав на сходах верхнього вестибюля фунікулера. Поранення, на жаль, було смертельне.

ДБР розпочало кримінальне провадження про вбивство

У пресслужбі ДБР повідомили, що слідство встановило: увечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці,

– зазначили в бюро.

За попередніми даними, затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання обовʼязків. Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій.

Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві. У разі доведення провини в судовому порядку чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Водночас деталі щодо інциденту додала Київська спеціалізована прокуратура. Правоохоронці повідомили, що під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.



В убивстві підлітка підозрюють правоохоронця / Фото прокуратури

Зазначають, що підозрюваному в убивстві 30 років, це військовий Управління державної охорони України Артем Косов.



Кадри з місця трагедії / Фото прокуратури

Співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства

У мережі також поширюють відео, де співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства підлітка. Жінка наголосила, що коли підліток впав та розбив скло, від шокового стану він пройшов ще кілька метрів, а потім знову впав.

Коли чоловік, який вбив підлітка, зрозумів, що сталося, то почав активно намагатися врятувати хлопця. Він прибіг до мене, попросив джгут, але до цього часу підліток вже помер,

– розповіла співробітниця фунікулера.

Жінка також зазначила, що через певний час приїхала і швидка, і поліція. Вбивцю затримали, опору він не чинив.

ДБР підтвердило, що підозрюваний був напідпитку: своєї провини він не визнає

Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян 9 квітня розповіла, що на момент трагічної події чоловік не був при виконанні службових обов'язків. Однак підозрюваний справді був напідпитку – експертиза показала 1,2 проміле алкоголю в крові.

Крім цього, чоловік не визнає своєї провини. Він відмовляється давати показання проти себе, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Сапьян також наголосила, що на початковій стадії справи слідчі вбачають спроби маніпулювання інформацією та намагання вкинути дезінформацію.

"Наразі знаходяться ті, хто намагається ще більше підкинути дрова до вогнища. Створити психологічний тиск щодо того, що в Україні небезпечно й страшно жити. Також є маніпуляція фактами, що це не працівник і військовослужбовець – водій Управління державної охорони, до речі, його усунено на момент розслідування від виконання своїх обов'язків, а була вкинута інформація, що це експрацівник ДБР, а це не відповідає дійсності", — зауважила Сапьян.

Підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд 9 квітня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера. Той перебуватиме під вартою до 5 червня. Водночас чоловік не має права внести заставу.

За клопотанням прокурора військовослужбовцю, підозрюваному в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрано запобіжний захід – тримання під вартою,

– повідомили у прокуратурі.

Раніше речниця ДБР Тетяна Сапьян зазначала, що саме такого запобіжного заходу просила сторона обвинувачення. Водночас Управління державної охорони України активно сприяє слідству. Під час трагічного інциденту підозрюваний не був при виконанні службових обов'язків – це відбулось в позаробочий час.

Що відомо про загиблого підлітка

Максим Матерухін захоплювався спортом, займався у футбольному клубі "Чайка" у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Хлопець учився в десятому класі київської школи №36.



Максим Матерухін / Фото зі сторінки спортивного клубу

В родині Матерухіних, яка живе у Голосіївському районі, двоє дітей – Максим і 10-річний Данило. Знайома стверджує, що родина дуже дружня: брати були дуже близькі, а мати весь час присвячувала дітям.

"Коли народився Данило, Максим якраз пішов у перший клас. У школу його проводжали батьки і зовсім маленький братик. Як він зараз переживе втрату Максима, навіть не знаю", – говорить жінка.

Вона зауважує: мати дбала про дітей і щоразу спускалася в укриття, коли була тривога. Але на Максима вже нападали. У 2021 році чоловік напідпитку зламав йому ніс.

Про хлопця також детальніше розповіла мама Максима – Ірина. Вона наголосила, що наразі боїться, що цю справу замнуть, а також хвилюється, щоб не було погроз їхній сім'ї, адже в неї є ще син.

Крім цього, жінка додає, що спростовує те, що її син начебто поводив себе некоректно у вагончику фунікулера. Вона наголосила, що всі знали, що її син був дуже добрим.

Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів, він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко і для нас, і для друзів. Син хотів стати футболістом, в цьому році планував укласти контракт. Мріяв про кар'єру футболіста і грати за Україну,

– розповіла, заплакавши жінка.

Вона розповіла, що хлопець хотів прославити їхню сім'ю. Максим хотів побудувати для них будинок, коли виросте.

"Він був найкращим братом. Попри перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим – 1 метр 90 сантиметрів", – розповіла мама вбитого хлопця Ірина.