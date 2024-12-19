Віталій Кличко передав прикордонникам партію квадрокоптерів DJI Mavic від киян

Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Віталія Кличка.

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Кличко передав чергову партію допомоги захисникам / Фото з телеграму мера Києва

Громада столиці передала прикордонникам чергову партію допомоги. Підрозділи Державної прикордонної служби України отримали ще тридцять квадрокоптерів DJI Mavic. БпЛА різного типу сьогодні вкрай необхідні бійцям на фронті, адже рятують їхні життя. Допомагають відстежувати та вчасно реагувати на дії ворога,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва відзначив, що прикордонники першими дали бій окупантам і до сьогоднішнього дня з гідністю продовжують захищати нашу державу.



Підрозділи ДПСУ отримали ще 30 квадрокоптерів DJI Mavic / Фото з телеграму мера Києва

Кличко також розповів, як столиця допомагала прикордонникам з початку повномасштабної війни.

"Загалом столиця, від початку повномасштабної війни, передала ДПСУ 85 нових мікроавтобусів Volkswagen, десятки одиниць вантажної техніки, спецавтомобілів, автобусів. А також передає дрони різних типів та засоби індивідуального захисту. Громада Києва і надалі допомагатиме всім нашим захисникам у боротьбі з російським агресором", – наголосив міський голова столиці.



Київ продовжить допомагати українським військовим / Фото з телеграму мера Києва

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва партію дронів, вантажівку з маніпулятором для інженерно саперної служби та 8 пікапів батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес".

Також з початку 2024 року Київ виділив з міського бюджету на допомогу Силам оборони майже 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума допомоги серед усіх регіонів. Віталій Кличко також повідомив, що наступного року допомога захисникам буде не меншою.