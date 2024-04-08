Державне бюро розслідування порушило кримінальну справу за фактом вбивства неповнолітнього хлопця.

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Нові деталі трагедії

Київська спеціалізована прокуратура повідомила, що під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.



В убивстві підлітка підозрюють правоохоронця / Фото прокуратури



Кадри з місця трагедії / Фото прокуратури

Зазначають, що підозрюваному в убивстві 30 років, він військовослужбовець правоохоронного органу. При цьому якого саме – офіційно не повідомляють.

"Одного з учасників 1994 року народження, який є військовослужбовцем правоохоронного органу, затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру", – ідеться у повідомленні.

Підозрюваного у вбивстві затримали

Раніше у ДБР повідомили, що підозрюваний після виходу з вагона фунікулера на верхній станції штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

Неповнолітній хлопець помер на місці події.

Чоловіка затримали та відсторонили від виконання службових обов'язків. Правоохоронця підозрюють в умисному вбивстві.

Що відомо про трагедію в фунікулері

У Київпастрансі повідомляли, що рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працювала поліція.