Державне бюро розслідування порушило кримінальну справу за фактом вбивства неповнолітнього хлопця.
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Нові деталі трагедії
Київська спеціалізована прокуратура повідомила, що під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.
В убивстві підлітка підозрюють правоохоронця / Фото прокуратури
Кадри з місця трагедії / Фото прокуратури
Зазначають, що підозрюваному в убивстві 30 років, він військовослужбовець правоохоронного органу. При цьому якого саме – офіційно не повідомляють.
"Одного з учасників 1994 року народження, який є військовослужбовцем правоохоронного органу, затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру", – ідеться у повідомленні.
Підозрюваного у вбивстві затримали
Раніше у ДБР повідомили, що підозрюваний після виходу з вагона фунікулера на верхній станції штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.
Неповнолітній хлопець помер на місці події.
Чоловіка затримали та відсторонили від виконання службових обов'язків. Правоохоронця підозрюють в умисному вбивстві.
Що відомо про трагедію в фунікулері
У Київпастрансі повідомляли, що рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працювала поліція.