Государственное бюро расследования возбудило уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего парня.
Больше об этом В Киеве останавливали работу фуникулера: в соцсетях пишут об убийстве там подростка
Новые детали трагедии
Киевская специализированная прокуратура сообщила, что во время схватки потерпевший головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда медицинской помощи.
В убийстве подростка подозревают правоохранителя / Фото прокуратуры
Кадры с места трагедии / Фото прокуратуры
Отмечают, что подозреваемому в убийстве 30 лет, он военнослужащий правоохранительного органа. При этом какого именно – официально не сообщают.
"Один из участников 1994 года рождения, который является военнослужащим правоохранительного органа, задержан. Решается вопрос о сообщении о подозрении", – говорится в сообщении.
Подозреваемого в убийстве задержали
Ранее в ГБР сообщили, что подозреваемый после выхода из вагона фуникулера на верхней станции толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.
Несовершеннолетний парень скончался на месте происшествия.
Мужчину задержали и отстранили от исполнения служебных обязанностей. Правоохранителя подозревают в умышленном убийстве.
Что известно о трагедии в фуникулере
В Киевпастрансе сообщали, что движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работала полиция.