Государственное бюро расследования возбудило уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего парня.

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Новые детали трагедии

Киевская специализированная прокуратура сообщила, что во время схватки потерпевший головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда медицинской помощи.



В убийстве подростка подозревают правоохранителя / Фото прокуратуры



Кадры с места трагедии / Фото прокуратуры

Отмечают, что подозреваемому в убийстве 30 лет, он военнослужащий правоохранительного органа. При этом какого именно – официально не сообщают.

"Один из участников 1994 года рождения, который является военнослужащим правоохранительного органа, задержан. Решается вопрос о сообщении о подозрении", – говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве задержали

Ранее в ГБР сообщили, что подозреваемый после выхода из вагона фуникулера на верхней станции толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний парень скончался на месте происшествия.

Мужчину задержали и отстранили от исполнения служебных обязанностей. Правоохранителя подозревают в умышленном убийстве.

Что известно о трагедии в фуникулере

В Киевпастрансе сообщали, что движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работала полиция.