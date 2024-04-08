Обратим внимание, что сетью распространяют ряд версий, случившегося. Что же произошло в киевском фуникулере на самом деле, правоохранители еще не сообщали.

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Пишут о смерти подростка

Итак, свою работу фуникулер остановил вечером 7 апреля. По сообщениям, которые распространяли в социальных сетях, произошло это из-за возможного убийства 16-летнего подростка. В Киевпастрансе в 20:01 подтвердили, что движение фуникулера таки остановили.

Движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работает полиция. Приносим извинения за временные неудобства,

– отметили в Киевпастрансе.

Как отметили в Суспильном, вызов правоохранителей к станции фуникулера подтвердили в полиции Киева. Правда, никаких подробностей не называли. По словам представителя столичного главка полиции Дмитрия Грищенко, на месте выполняла свою работу следственно-оперативная служба.

Говорят о возможном убийстве

Так, телеграм-каналы пишут, что в столичном фуникулере произошло убийство. Погиб 16-летний подросток. По одной из версий, во время ссоры один парень толкнул второго. Последний – горлом напоролся на стекло и погиб на месте от потери крови.

Впоследствии уточнили. Мол, парень разбил стекло и взял в руки кусок стекла. Им он якобы порезал горло другого парня. Говорят, что жертвой стал подросток 2007 года рождения.

Пишут, что парень умер до приезда бригады скорой помощи. Он потерял слишком много крови во время инцидента.

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