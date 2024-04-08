В конце концов подозреваемого в убийстве 16-летнего Максима задержали и объявили мужчине подозрение. Все, что известно о смертельном инциденте, произошедшем в фуникулере в Киеве – читайте в материале 24 Канала.
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Фуникулер 7 апреля остановил работу из-за убийства
Местные телеграм-каналы написали, что фуникулер прекратил работу вечером 7 апреля после сообщений о возможном убийстве 16-летнего подростка. КП "Киевпастранс" официально подтвердило приостановление работы фуникулера в 20:01.
Движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работает полиция. Приносим извинения за временные неудобства,
– отметили в "Киевпастрансе".
На место событий вызвали правоохранителей. На момент инцидента никаких комментариев относительно убийства от полицейских не было.
В то же время местные телеграм-каналы писали, что трагический инцидент в столичном фуникулере связан с гибелью 16-летнего подростка. Пострадавший, идентифицирован как парень 2007 года рождения, трагически умер до прибытия скорой медицинской помощи из-за сильной потери крови, полученной во время схватки.
Подросток попал в конфликт с нетрезвым правоохранителем
В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля он гулял со своими товарищами на Почтовой площади и ехал на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме без опознавательных знаков не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.
Тот решил проявить свой военный патриотизм, подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?" Максим уверенно ответил, что готов,
– рассказали в спортклубе.
В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.
После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.
ГБР начало уголовное производство об убийстве
В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило: вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.
После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний умер на месте,
– отметили в бюро.
По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.
Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
В то же время детали относительно инцидента добавила Киевская специализированная прокуратура. Правоохранители сообщили, что во время схватки потерпевший головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда медицинской помощи.
В убийстве подростка подозревают правоохранителя / Фото прокуратуры
Отмечают, что подозреваемому в убийстве 30 лет, он военнослужащий правоохранительного органа. При этом какого именно – официально не сообщают.
Кадры с места трагедии / Фото прокуратуры
Сотрудница фуникулера рассказала детали убийства
В сети также распространяют видео, где сотрудница фуникулера рассказала детали убийства подростка. Женщина отметила, что когда подросток упал и разбил стекло, от шокового состояния он прошел еще несколько метров, а потом снова упал.
Когда мужчина, который убил подростка, понял, что произошло, то начал активно пытаться спасти парня. Он прибежал ко мне, попросил жгут, но к этому времени подросток уже умер,
– рассказала сотрудница фуникулера.
Женщина также отметила, что через некоторое время приехала и скорая, и полиция. Убийцу задержали, сопротивления он не оказывал.