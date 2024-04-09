По данным правоохранителей, мужчина нанес смертельное ранение начальнику с помощью ножа. Сам злоумышленник во время убийства находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители отметили, что сообщение об обнаружении мужчины с ножевым ранением на Броварском проспекте поступило в Деснянское управление полиции. По указанному адресу немедленно выехала скорая и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летнего мужчины, который умер от ножевого ранения грудной клетки. Медики пытались спасти пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью,

– отметили в полиции Киева.

Полицейские выяснили, что потерпевший работал начальником смены по охране местного объекта. В тот день он зашел в общежитие и сделал замечание подчиненному, который употреблял спиртные напитки.

"В ответ на замечание мужчина взял со стола нож и ударил им потерпевшего в грудь", – отметили правоохранители.

По данным полиции, злоумышленником оказался уроженец Сумской области, 1971 года рождения. Его задержали правоохранители и уже сообщили подозрение в умышленном убийстве.

Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Когда вину докажут в судебном порядке, то задержанному грозит до 15 лет заключения.

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