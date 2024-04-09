Заседание по делу состоялось 9 апреля. Отмечалось, что сам подозреваемый не признает своей вины.

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Решение суда

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера. Тот будет находиться под стражей до 5 июня. В то же время мужчина не имеет права внести залог.

По ходатайству прокурора военнослужащему, подозреваемому в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения – содержание под стражей,

– сообщили в прокуратуре.

Ранее пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян отмечала, что именно такую меру пресечения просила сторона обвинения. В то же время Управление государственной охраны Украины активно способствует следствию. Во время трагического инцидента подозреваемый не был при исполнении служебных обязанностей – это произошло во внерабочее время. Однако тот был пьян – экспертиза показала 1,2 промилле алкоголя в крови.

Что известно о трагедии