В прокуратуре сообщили, что подозреваемым является военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов. Ему 30 лет, в момент ссоры с подростком он был пьян.

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Что известно о погибшем парне

Максим Матерухин увлекался спортом. Ранее он был в футбольной школе "Смена Оболонь", затем занимался в футбольном клубе "Чайка" в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Также парень учился в десятом классе киевской школы №36 – там, где училась его мама Ирина.

Семья Матерухиных живет в Голосеевском районе. Как рассказала журналистам знакомая семьи, семья очень дружная. У них двое детей – Максим и его младший брат Даниил, которому десять лет. Ребята были очень близки, а мать все время посвящала детям.

Когда родился Даниил, Максим как раз пошел в первый класс. В школу его провожали родители и совсем маленький братик. Как он сейчас переживет потерю Максима, даже не знаю. Каждый раз, когда в Киеве звучит сирена, Ирина с детьми спускалась в укрытие. Как могло произойти такое горе? Когда стало известно о трагедии, я не могла поверить, что это случилось с Максимом,

– говорит женщина.



Ирина Матерухина с Максимом и Даниилом / Фото из ее соцсетей

Обратите внимание! В 2021 году на Максима уже нападали неподалеку от дома. Тогда пьяный 50-летний мужчина сломал мальчику нос.

Почему произошел конфликт на верхней станции фуникулера

В футбольном клубе Максима говорят, что ссора касалась темы армии. Мол, Артем Косов спрашивал подростка, готов ли тот отдать долг Родине. Максим ответил, что готов, но мужчина все равно толкнул парня.

"В фуникулере во время подъема в вагоне между пьяным мастер-сержантом Управления государственной охраны и несовершеннолетним Максимом Матерухиным возник словесный конфликт на тему службы в армии. Когда все вышли из вагона на верхней станции, пьяный мужчина набросился на Максима, толкнул его на лестницу вниз, сам потерял равновесие и упал на подростка. В результате Максим головой разбил окно, осколки стекла порезали ему шею и сонную артерию. В состоянии аффекта подросток сумел подняться и пройти несколько ступеней, после этого он упал и еще до приезда скорой помощи умер", – сообщили в полиции.

Впрочем, правоохранитель пытался помочь парню, просил жгут у работников фуникулера, но было уже слишком поздно. Сопротивления полиции он не оказывал.