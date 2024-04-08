Сегодня правоохранителю сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

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Толкнул подростка

Как сообщает прокуратура, подозреваемым оказался военный Управления государственной охраны Украины.

По данным следствия, вечером 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера между военнослужащим и компанией молодых людей произошел конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконные стекла, в результате чего получил травмы в виде резаных ран шеи. К сожалению, парень умер от кровотечения до приезда врачей.

Правоохранителя задержали. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Что известно об участниках конфликта

Ранее в прокуратуре уточнили, что задержанному военному 30 лет. Как писали в СМИ, на момент конфликта мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Погибший подросток – 16-летний Максим. Известно, что парень учился в 10 классе одной из столичных школ. Также он увлекался футболом и и имел тесные отношения со своим младшим братом, который ходит в первый класс.

Как рассказали свидетели инцидента, спор возник вокруг темы армии в вагоне фуникулера. Военный якобы потребовал от парня ответа на вопрос, готов ли он отдать долг Родине. Подросток ответил утвердительно. Впрочем, очевидно, такой ответ не удовлетворил правоохранителя, и он, когда уже все пассажиры выходили из вагона, толкнул подростка.

Очевидцы говорят, что подозреваемый пытался помочь парню, когда тот упал весь в крови.

Так, сотрудница фуникулера рассказала, что мужчина, когда осознал, что случилось, пытался спасти подростка. Он прибежал к женщине за жгутом, но было поздно.

Работница также сообщила, что когда подросток упал и разбил стекло, от шокового состояния он прошел еще несколько метров, а затем снова упал и тогда умер.

Злоумышленник был задержан прямо на месте преступления. Сопротивления он не оказывал.