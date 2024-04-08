Сьогодні правоохоронцю повідомили про підозру в умисному вбистві.

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Штовхнув підлітка

Як повідомляє прокуратура, підозрюваним виявився військовий Управління державної охорони України.

За даними слідства, увечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між військовослужбовцем та компанією молодиків стався конфлікт.

У ході сварки підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло, внаслідок чого отримав травми у вигляді різаних ран шиї. На жаль, хлопець помер від кровотечі до приїзду лікарів.

Наразі правоохоронця затримали. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.

Що відомо про учасників конфлікту

Раніше у прокуратурі уточнили, що затриманому військовому 30 років. Як писали у ЗМІ, на момент конфлікту чоловік перебував у нетверезому вигляді.

Загиблий підліток – 16-річний Максим. Відомо, що хлопець навчався у 10-тому класі однієї зі столичних шкіл. Також він захоплювався футболом і мав тісні стосунки зі своїм молодшим братом, який ходить у перший клас.

Як розповіли свідки інциденту, суперечка виникла навколо теми армії у вагоні фунікулера. Військовий нібито вимагав від хлопця відповіді на запитання, чи готовий він віддати борг Батьківщині. Підліток відповів ствердно. Втім, вочевидь, така відповідь не задовольнила правоохоронця, і він, коли вже всі пасажири виходили з вагона, штовхнув підлітка.

Очевидці кажуть, що підозрюваний намагався допомогти хлопцеві, коли той впав весь у крові.

Так, співробітниця фунікулеру розповіла, що чоловік, коли усвідомив, що трапилося, намагався врятувати підлітка. Він прибіг до жінки по джгут, але було запізно.

Також працівниця розказали, що коли підліток впав та розбив скло, від шокового стану він пройшов ще кілька метрів, а потім знову впав і тоді помер.

Зловмисника затримали прямо на місці злочину. Опору він не чинив.