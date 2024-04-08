За свои услуги фигуранты хотели 12 тысяч долларов. Среди фигурантов – председатель районной военно-врачебной комиссии и мобилизованный депутат сельсовета.

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Что известно о разоблаченной схеме уклонистов

Служба безопасности Украины задержала в разных регионах всех организаторов сделок.

За деньги фигуранты предлагали уклонистам сбежать в Евросоюз, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла до 12 тысяч американских долларов,

– рассказали в СБУ.

По данным Службы безопасности, в разных регионах схемы действовали по-разному. В частности, в Тернопольской области заблокировали канал нелегальной миграции, который организовал депутат местного сельсовета. По данным следствия:

после начала полномасштабного вторжения России депутата мобилизовали в одну из воинских частей Сил обороны;

во время военной службы он начал подделывать письма-обоснования на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников;

на беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов якобы для нужд украинских защитников; на основании этих поддельных писем потенциальных призывников вносили в систему "Шлях";

после этого уклонисты беспрепятственно выезжали за границу.

В Одесской области задержан председатель районной военно-врачебной комиссии, который продавал фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья,

– рассказали в СБУ.

По их данным, подыскивать клиентов помогал посредник. Им был врач-травматолог из местной больницы – его СБУ задержала еще в начале 2024 года.

На Прикарпатье нейтрализовали преступную группировку, которая действовала на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Злоумышленники переправляли уклонистов в соседнюю страну вплавь через реку Тиса или лесными тропами в обход пунктов пропуска. Для этого фигуранты заранее готовили соответствующие "маршруты" и инструктировали беглецов об их действиях во время незаконного пересечения госграницы", – заявили в СБУ.

Кроме того, в Черкасской области задержали основателя местного благотворительного фонда, который торговал "должностями" в рядах организации для выезда за пределы Украины под видом волонтеров.

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