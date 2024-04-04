С начала 2024 года территориальные центры комплектования и соцподдержки Львовской области направили в полицию обращения по доставке 2 146 уклонистов.

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Часть уклонистов доставили в ТЦК

Сообщается, что 2 146 уклонистов не явились в ТЦК после получения повестки. Поэтому ТЦК и СП направили по ним обращение в полицию.

За этот период представители полиции разыскали и доставили 1 226 человек в ТЦК и СП, остальные еще находятся в розыске,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что остальные военнообязанных не доставили в связи с тем, что многие поданных в розыск не проживают по месту регистрации, выехали за пределы Львовской области, работают в других областях Украины и тому подобное.

Справка. Человек попадает в базу, если не прибыл по повестке, не сообщил предусмотренные законом данные, уклонившись от призыва. Тогда по нему ставят пометку, что он в розыске.