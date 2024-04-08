СБУ в Харькове задержала инженеров-проектировщиков, которые работали на врага и помогали подключить Запорожскую АЭС к “Росатому”. Они предотвратили попытки России получить новые технологии в сфере атомной энергетики.

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Модернизировали АЭС врага

В результате многоэтапной спецоперации в Харькове задержаны 6 бывших должностных лиц проектных институтов Украины, которые по заказу корпорации из России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций.

Прежде всего говорится о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Также их планировали привлечь к высокотехнологичным работам на временно оккупированной части территории на Юге Украины.

Задержанные должны были помочь оккупантам полностью интегрировать ЗАЭС в энергетическую систему России.

Преступления задокументированы

Однако Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских пособников, задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для агрессора.

Планы врага никогда не воплотятся в жизнь благодаря работе украинской спецслужбы.

По данным следствия, основным фигурантом дела является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с россиянами через своего родственника – владельца российской компании, которая выполняет подряды "Росатома".

К преступной деятельности харьковчанин привлек еще 5 местных ученых в области атомной энергетики.

За сотрудничество с оккупантами фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте. Средства поступали на криптокошельки подставных лиц.

Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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