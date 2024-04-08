СБУ в Харькове задержала инженеров-проектировщиков, которые работали на врага и помогали подключить Запорожскую АЭС к “Росатому”. Они предотвратили попытки России получить новые технологии в сфере атомной энергетики.
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Модернизировали АЭС врага
В результате многоэтапной спецоперации в Харькове задержаны 6 бывших должностных лиц проектных институтов Украины, которые по заказу корпорации из России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций.
Прежде всего говорится о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.
Также их планировали привлечь к высокотехнологичным работам на временно оккупированной части территории на Юге Украины.
Задержанные должны были помочь оккупантам полностью интегрировать ЗАЭС в энергетическую систему России.
Преступления задокументированы
Однако Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских пособников, задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для агрессора.
Планы врага никогда не воплотятся в жизнь благодаря работе украинской спецслужбы.
По данным следствия, основным фигурантом дела является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с россиянами через своего родственника – владельца российской компании, которая выполняет подряды "Росатома".
К преступной деятельности харьковчанин привлек еще 5 местных ученых в области атомной энергетики.
За сотрудничество с оккупантами фигуранты получали вознаграждение в криптовалюте. Средства поступали на криптокошельки подставных лиц.
Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
СБУ задержала агента ФСБ
- Служба безопасности Украины задержала в Сумской области мужчину, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ. Предатель пытался скорректировать по нему авиаудар российских войск. Агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории Сумщины, задержали "на горячем".
- Отмечают, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить россиянам фото и геолокацию потенциальной "цели".
- Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.