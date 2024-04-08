Агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории Сумщины, задержали “на горячем”.
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Во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар,
– говорится в сообщении СБУ.
Отмечают, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить россиянам фото и геолокацию потенциальной "цели".
"Благодаря оперативному реагированию Служба безопасности сорвала попытку российской спецслужбы получить агентурный "отчет" и использовать его для подготовки воздушных атак", – добавляют в пресс-службе.
Агентом оказался экс-регионал
Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.
После деоккупации Сумщины его завербовали кадровые сотрудники фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.
"Во внимание" российской спецслужбы экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим,
– добавляют в СБУ
Задержали российского агента-"экс-регионала" / Фото СБУ
Предатель "сдавал" военные объекты
Для выполнения вражеских задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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