Агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории Сумщины, задержали “на горячем”.

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Во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар,

– говорится в сообщении СБУ.

Отмечают, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить россиянам фото и геолокацию потенциальной "цели".

"Благодаря оперативному реагированию Служба безопасности сорвала попытку российской спецслужбы получить агентурный "отчет" и использовать его для подготовки воздушных атак", – добавляют в пресс-службе.

Агентом оказался экс-регионал

Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.

После деоккупации Сумщины его завербовали кадровые сотрудники фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

"Во внимание" российской спецслужбы экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим,

– добавляют в СБУ



Задержали российского агента-"экс-регионала" / Фото СБУ

Предатель "сдавал" военные объекты

Для выполнения вражеских задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ найдет каждого предателя