Нагадаємо, 7 квітня, в столичному фунікулері вбили 16-річного хлопця. Ним виявився Матерухін Максим.

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Що каже мама вбитого хлопця

Мати хлопця – Ірина Матерухіна розказала, що в неї наразі є два побоювання.

Перше побоювання – це те, що справу замнуть. Друге – я хвилююсь через те, щоб не було погроз нашій сім'ї. В мене є ще син, якому 9 років. Я боюсь за нього. Я не знаю, наскільки чоловік, який вбив сина, впливовий, які у нього зв'язки, який він крутий чи блатний, скільки у нього грошей. Я хочу, щоб його посадили, хочу, щоб він був покараний,

– каже мама загиблого Максима.

Крім цього, жінка додає, що спростовує те, що її син начебто поводив себе некоректно у вагончику фунікулера.

"На підлітків дуже просто сказати, мовляв, що це вони могли щось сказати. Мій син таким не був, такими були і його друзі. Всі знають, що син був дуже добрим", – зазначила вона.

Мій син був дуже світлою дитиною. В нього було дуже багато друзів, він був душею компанії. Це був промінчик і сонечко і для нас, і для друзів. Син хотів стати футболістом, в цьому році планував заключати контракт. Мріяв про кар'єру футболіста і грати за Україну,

– розповіла, заплакавши жінка.

Вона розповіла, що хлопець хотів прославити їхню сім'ю. Максим хотів побудувати для них будинок, коли виросте. "Він був найкращим братом. Незважаючи на перехідний вік, у нього зі мною були дуже дружні стосунки. З ним не було складнощів, він ділився зі мною всім секретним. Він був моєю гордістю, був дуже високим – 1 метро 90 сантиметрів. Похорон сина буде завтра…", – розповіла мама вбитого хлопця Ірина.

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