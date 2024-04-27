В селе Луковец, что на Житомирщине, вечером 25 апреля между двумя несовершеннолетними и учителем произошел конфликт, который перерос в резню. В результате 17-летний парень погиб, его друг-сверстник попал в больницу.
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Ребята пришли выяснять отношения
23-летний учитель подозревается в умышленном убийстве и покушении на убийство. Ему грозит от 15 лет до пожизненного.
Правоохранители установили, что двое ребят приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из несовершеннолетних обвинил мужчину в ухаживаниях за его девушкой. "Разборки" переросли в драку, во время которой 23-летний мужчина взял нож и начал наносить удары оппонентам.
Один из сверстников скончался на месте. За жизнь другого борются медики.
Учителя удалось найти по месту жительства и задержали. Копы также нашли и отправили на экспертизу возможное орудие преступления– нож.
В Киеве охранник убил своего начальника
- В Киеве произошел трагический инцидент между охранником и его начальником. Да, злоумышленник убил своего руководителя из-за замечаний.
- По данным правоохранителей, мужчина нанес смертельное ранение начальнику с помощью ножа. Сам злоумышленник во время убийства находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Правоохранители отметили, что сообщение об обнаружении мужчины с ножевым ранением на Броварском проспекте поступило в Деснянское управление полиции. За указанным адресом немедленно выехала скорая и следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции.