Чиновнику грозит до 3 лет лишения свободы и лишение права на вождение транспортного средства на срок от 3 до 5 лет. Больше пострадавших и их состояние после аварии рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.
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Пострадавшие в результате аварии в Броварах
Майбоженко влетел в толпу в целом из четырех человек. Их немедленно доставили в местную Броварскую больницу с травмами различной тяжести. Медики делают все для того, чтобы помочь пострадавшим.
Среди пострадавших в ДТП с участием председателя Броварской РГА: 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два мужчины – 29 и 26 лет,
– написал глава ОГА.
Как констатирует Кравченко, по результатам предварительного обследования, у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы. У остальных пострадавших:
- политравма, закрытая черепно-мозговая травма;
- травмы и переломы копчика ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.
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Детали: что стоит знать
- Журналисты 24 Канала обнаружили в декларациях, что машина Volvo 90XC, на которой Майбоженко влетел в толпу, стоит около 2 миллионов гривен и 2018 года выпуска. Ее он приобрел в собственность в 2019 году.
- Специальный прибор показал, что уровень алкоголя в крови у чиновника после аварии составлял 2,31 промилле. Норма соответствующая закону составляет 0,20 промилле.
- По словам руководителя ОВА Кравченко, Владимира Майбоженко немедленно уволят с должности главы Броварской районной государственной администрации.
- Полиция уже задержала чиновника. Офис генпрокурора отмечает, что в ближайшее время в судебном порядке примут решение об избрании для Майбоженко меры пресечения.