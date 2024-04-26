Посадовцю загрожує до 3 років позбавлення волі та позбавлення права на водіння транспортним засобом на строк від 3 до 5 років. Більше потерпілих та їх стан після аварії розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Постраждалі внаслідок аварії у Броварах

Майбоженко влетів у натовп загалом із чотирьох людей. Їх негайно доправили до місцевої Броварської лікарні з травмами різної важкості. Медики роблять усе для того, аби допомогти потерпілим.

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки — 29 та 26 років,

– написав очільника ОВА.

Як констатує Кравченко, за результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих:

політравма, закрита черепно-мозкова травма;

травми та переломи куприка ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.

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Зверніть увагу! Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Власне, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, і йдеться про статтю 286-1 Кримінального кодексу – водіння напідпитку.

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