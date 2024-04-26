На відео з місця події видно саме Майбоженка. Автівка посадовця влетіла у натовп на пішохідному переході. Наразі є четверо постраждалих, вони у важкому стані. Серед них – дитина.

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Що говорять про аварію в поліції

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина,

– написали там.

Обставини ДТП за участю посадовця РВА ще встановлюють. Але перевірка на алкоголь у водія показала 2,31 проміле.

Чоловіка затримали. Розпочато кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння" Кримінального кодексу України.

Майбоженка звільнять

Реакція глави Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка з'явилася миттєво. Він назвав аварію жахливим інцидентом і пообіцяв тримати на особистому контролі перебіг розслідування. Кравченко закликав до об'єктивного, неупередженого розслідування та справедливого покарання, адже така поведінка, як у Майбоженка, неприпустима.

Зверніть увагу! Журналісти 24 Каналу з'ясували, що чиновник був на Volvo 90XC 2018 року випуску. Вартість цієї автівки – майже 2 мільйона, а якщо конкретніше – 1 946 230 гривень.