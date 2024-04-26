Примерно сутки злоумышленник прятался на крыше одного из общежитий в Слободском районе города.

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Задержанному сообщили о подозрении

24 апреля в дежурную часть отдела полиции в Харьковской области поступило сообщение, что по месту жительства 53-летний мужчина застрелил из гладкоствольного ружья свою жену и ранил 28-летнюю дочь. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Девушка от полученных ранений скончалась в больнице.

Оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, отдела полиции около суток разыскивали подозреваемого. Они задержали его согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленник скрывался на крыше общежития.

Следователи под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве (по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Мотивы мужчины пока неизвестны.

Между тем в Винницкой области разоблачили мужчин, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейского.

Кто помогал скрываться убийцам полицейского

Подозреваемым в убийстве помогали убежать и скрываться двое военных. Даже когда им уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство полицейского, они решили помочь.

В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал напавшим. Более того, один из них самовольно оставил воинскую часть для этого.

У "помощников" дома уже провели обыски, им вручили подозрения.