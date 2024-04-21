Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раскрыл детали относительно злоумышленников, которые напали на правоохранителей во время проверки авто 20 апреля. В результате нанесенных ранений погиб 20-летний правоохранитель.

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Выговский отметил, что нападавшими были двое военных, отец и сын, которым 52 и 26 лет соответственно. Эти мужчины – уроженцы Винницкой области.

Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел осуществить выстрелы и ранить злоумышленника,

– рассказал глава Нацполиции.

Генерал полиции отметил, что обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Сейчас по факту нападения следователи начали уголовное производство по статье об убийстве или покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы, когда вину подозреваемых докажут в судебном порядке.

Мужчины пытались сбежать за границу

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная в эфире телемарафона сообщила, что нападавшие на полицейских планировали сбежать с территории нашего государства.

"Они находились в заброшенном здании, намеревались поехать за границу Украины", – подчеркнула она.

Бережная также отметила, что сейчас следствие установило, что причиной нападения было то, что мужчины перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будут еще выяснять правоохранители.

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