Глава Національної поліції України Іван Вигівський розкрив деталі щодо зловмисників, які напали на правоохоронців під час перевірки авто 20 квітня. У результаті завданих поранень загинув 20-річний правоохоронець.

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Хто був нападниками на поліцейських у Вінницькій області

Вигівський зазначив, що нападниками були двоє військових, батько та син, яким 52 та 26 років відповідно. Ці чоловіки – уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисника,

– розповів глава Нацполіції.

Генерал поліції зауважив, що обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Наразі за фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі, коли провину підозрюваних доведуть у судовому порядку.

Чоловіки намагалися втекти за кордон

Речниця Національної поліції України Олена Бережна в етері телемарафону повідомила, що нападники на поліцейських планували втекти з території нашої держави.

"Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України", – наголосила вона.

Бережна також зауважила, що наразі слідство встановило, що причиною нападу було те, що чоловіки перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, будуть ще з'ясовувати правоохоронці.

У Вінницькій області напали на двох поліцейських