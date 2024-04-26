Захватчики после участия в войне против Украины продолжают убивать и на территории страны-агрессора. Российские журналисты выяснили, сколько именно россиян пострадало от лап своих “героев”, передает 24 Канал.

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"Герои СВО" не останавливаются на преступлениях

По данным российских СМИ, в течение двух последних лет, пока продолжается полномасштабная война, захватчики, которые уже успели вернуться домой, убили на территории страны-агрессора по меньшей мере 107 человек.

Более того, около 100 россиян в результате преступлений "российских героев" получили тяжелые травмы. Свои подсчеты журналисты провели, ориентируясь на сообщения в СМИ и на данные судебных картотек.

Военные, которые вернулись, совершили по меньшей мере 84 преступления с человеческими жертвами: 55 дел об убийствах, в результате которых погибли 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, жертвами которых стали 18 человек, девять нарушений ПДД, повлекших смерть 11 человек,

– говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано два поощрения к употреблению наркотиков. Известно, что в результате этого погибли двое несовершеннолетних лиц. Об этом свидетельствует инфографика российских СМИ.

Как сообщили журналисты, за убийства помилованных заключенных, вернувшихся из Украины, приговаривают к срокам от 6 до 11 лет колонии, других военных – от 7,5 до 10 лет.

Инфографика преступлений окупантов на территории России / Фото росСМИ

Оккупанты постоянно совершают преступления "дома"