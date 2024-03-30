В то же время власти Псковской области предупредили об ответственности за самосуд над семьей мужчины.

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Что известно о деле

Согласно обнародованным данным, 1 января из села Полоне исчезла 11-летняя девочка. Ее тело удалось найти только через два месяца поисков. Уже позже, 27 марта, задержали подозреваемого, им оказался 24-летний парень.

По версии следствия, он в состоянии алкогольного опьянения встретил знакомую девочку, завел ее в заброшенное здание, изнасиловал и задушил. Затем спрятал труп, а на следующий день покинул село.

По предварительной информации, после убийства парень поехал в Великие Луки, чтобы записаться на войну в Украину. Там его направили на сборы в Курскую область, где он сдал анализы, которые совпадали с биоматериалами, что обнаружили в деле об убийстве.

В то же время Следственный комитет официально не подтверждал информацию о попытке подозреваемого сбежать на войну против нашего государства. Однако на видео с допроса он сидит в камуфляжной одежде. Сейчас суд отправил мужчину в СИЗО.

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В сети угрожают родственникам подозреваемого

Власти Псковской области предупредили об ответственности за самосуд над семьей мужчины. Еще 28 марта в местных телеграм-каналах появилась информация, что на семью подозреваемого напали, однако СК опроверг это.

Несмотря на это, комментаторов, которые возмущены действиями мужчины, предупредили об уголовной ответственности в случае самосуда над родственниками подозреваемого. Там отметили, что только суд имеет право определять вину подозреваемого и выбирать ему наказание.

Подобные ситуации в России – не редкость

Недавно в России зэк-вагнеровец изнасиловал девушку и сжег чужую машину. По имеющейся информации, вагнеровец свою 22-летнюю жертву завел за гаражи. Девушку он посадил в чужой автомобиль, припаркованный там.

В транспортном средстве так называемый "герой СВО" девушку изнасиловал, но на мгновение отвернулся, что позволило ей убежать. Преступник не придумал ничего лучшего, чем сжечь ВАЗ. Таким образом он попытался замести следы содеянного.

Интересно то, что его уже судили за изнасилование в 2013 году. А в 2019 году его отправили за решетку за убийство. Впрочем, после 2022 года зэка завербовали в ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, после чего он отправился убивать украинцев.