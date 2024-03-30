Подозрительную записку обнаружили утром 28 марта. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Из-за записки с угрозами эвакуировали почти 90 человек

Бумажку с "опасным посланием" обнаружили охранники около 9 часов утра (по местному времени) в многофункциональном центре (МФЦ) в бизнес-центре Внуково.

После этого всех сотрудников и посетителей офиса "Ла-5" на Центральной улице эвакуировали. Всего 86 человек.

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В российском БЦ нашли записку с угрозами: смотрите видео

Пропагандисты пишут, неизвестный заявил, что он террорист. Более того, якобы требовал "по-хорошему уйти, иначе живыми не останетесь".

На место прибыли сотрудники полиции. Также ждали кинологов.

Интересно, что бизнес-центр "Ла-5" расположен напротив аэропорта Внуково. Кроме, БФЦ, в нем есть фитнес-клуб, магазин "Пятерочка", кафе "Вкусно и точка".

Где расположен этот бизнес-центр: смотрите на карте

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