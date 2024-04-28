Що відомо про подвійне вбивство: мотиви, що уже встановило слідство – розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Загиблі – військовослужбовці

Трагедія сталася 27 квітня в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее. Українців знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау.

36-річний чоловік від важких травм помер на місці, а другий потерпілий помер у лікарні. За даними правоохоронців, обидва проживали у районі Гарміш-Партенкірхен.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Цю інформацію повідомили в українському МЗС.

"Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звя'зок із їхніми рідними" — сказано в заяві МЗС України.

Кулеба доручив дипломатам контролювати просування справи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Крім того, Кулеба висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Підозрюваного затримали – він росіянин

Німецька поліція 28 квітня повідомила про затримання підозрюванного в подвійному вбивстві.

57-річного підозрюваного сьогодні доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена. Було видано ордер на арешт за вбивство,

– заявили у поліції.

Уточнюють, що підозрюваного відразу доправили до виправної колонії. Там він перебуває під вартою. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Що відомо про мотиви злочину

Тим часом, за даними німецьких ЗМІ, троє чоловіків були знайомі, при цьому мотиву вбивства наразі не з'ясовано.

Також український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

Українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Важливо! Точний перебіг подій та мотиви убивства усе ще встановлюють. Та той факт, що підозрюваний міг мати політичний мотив – є предметом розслідування.