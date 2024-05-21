Сейчас украинец находится в больнице, а полиция разыскивает нападавших. Отмечается, что злоумышленник ранил шею парня, а затем ножом ударил в верхнюю часть тела.

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Конфликт в Германии

Как пишут СМИ, вечером 19 мая 15-летний украинец вместе с друзьями начали разговор с двумя девушками. Группе других молодых людей, которые была рядом, явно не понравилось это – началась драка. В ходе конфликта, один из нападавших достал нож и ударил украинца.

Сообщается, что парень сначала получил ранение шеи, а после его ударили ножом в верхнюю часть тела. Существовала угроза жизни подростка. Врач скорой, который прибыл на место, оказывал помощь несовершеннолетнему прямо на улице. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Нападавшим удалось скрыться. Сейчас их разыскивает полиция.

Нападения на украинцев за рубежом