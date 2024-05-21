Наразі українець перебуває у лікарні, а поліція розшукує нападників. Зазначається, що зловмисник поранив шию хлопця, а потім ножем вдарив у верхню частину тіла.
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Конфлікт у Німеччині
Як пишуть ЗМІ, ввечері 19 травня 15-річний українець разом з друзями почали розмову з двома дівчатами. Групі інших молодиків, які була поряд, вочевидь не сподобалося це – розпочалася бійка. У ході конфлікту, один з нападників дістав ніж та вдарив українця.
Повідомляється, що хлопець спочатку отримав поранення шиї, а після його вдарили ножем у верхню частину тіла. Існувала загроза життю підлітка. Лікар швидкої, який прибув на місце, надавав допомогу неповнолітньому прямо на вулиці. Зараз потерпілий перебуває в лікарні.
Нападникам вдалося втекти. Наразі їх розшукує поліція.
Напади на українців за кордоном
- На півночі Польщі днями вбили 48-річного громадянина України. Зазначається, що зловмисники хотіли спалити його тіло у господарській будівлі. Заарештовано троє осіб. Один з підозрюваних у злочині був працедавцем, який надавав роботу та житло загиблому українцю, а інший – співробітником
- Два тижні тому у Будапешті 44-річний казах вбив 48-річного українця. Поліцейські з'ясували, що між ними стався конфлікт, який переріс у бійку. У ході сварки казах завдав українцю кілька ножових поранень. Останній помер на місці.
- Незадовго до цього у Німеччині жорстоко розправилися над українськими воїнами. У баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее 27 квітня двох громадян України знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру.
- Один із них – 36-річний чоловік – загинув на місці. А другий – 23-річний потерпілий – помер у лікарні. Виявилося, що це були військові на реабілітації. Українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Як повідомляють ЗМІ, ймовірний вбивця – Z-патріот і фанат Володимира Путіна. Проте у МВС Баварії відкидають конфлікт на тлі війни.