На резонансних кадрах росіяни ведуть зв'язаних українських вояків лісом, а також б'ють їх щосили. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець констатував в ефірі телемарафону, що вдалось встановити особу автора відео, – інформує 24 Канал.

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Росія тероризує військовополонених

За словами Лубінця, нещодавнє відео, яке з'явилося у телеграм-каналах, є лише маленькою частиною зі всього об'єму свідчень порушення ворогом законів та звичаїв війни.

Щонайголовніше, Україна намагається знайти кожного російського військового злочинця. Зокрема, автором резонансного ролика є Кіпрін Алєксєй Леонідович.

Проводиться велика робота щодо ідентифікації кожного військовослужбовця російської армії. Вдалось встановити автора відео. Це Кіпрін Алєксєй, який воює проти України з 2014 року,

– сказав омбудсмен.

За інформацією Лубінця, Кіпрін воює у складі угруповування "Русич". Воно неодноразово відзначалося жорстоким поводженням з військовополоненими.

Це не поодинокі випадки, це система, яка існує в російській армії. На жаль, ми бачимо, що майже всі наші військовополонені розповідають про випадки тортур, відсутності належних умов у полоні.

OSINT-група проєкту "Бджоли" публікувала більше даних про Кіпріна. Як зазначають розслідувачі:

02.04.1992 – дата народження російського військового;

780726406586 – індивідуальний податковий номер;

Санкт-Петербург, вулиця Тамбасова, 24, квартира 59 – адреса.

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Зверніть увагу! Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. На відео загарбники застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.