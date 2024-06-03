Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 3 червня.

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Загарбники знущалися з українських військовополонених

Зранку 3 червня в Офісі Генерального прокурора повідомили про те, що розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку.

Там розповіли, що на відео, яке прокурори виявили під час моніторингу соціальних мереж, видно, що військові російської армії завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Також на зафіксованих кадрах видно, що загарбники застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, відповідно до яких військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Там додали, що наразі здійснюються заходи, які спрямовані на те, аби встановити потерпілих та військових армії Росії.

Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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