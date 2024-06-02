Український омбудсмен вкотре нагадав про порушення країною-агресоркою міжнародного права. Лубінець також закликав світ відреагувати на воєнний злочин Росії й притягнути винних до відповідальності.
До теми Бійці Путіна вкотре вбили беззбройних: що відомо про розстріл військовополонених біля Кринків
Росіяни знущалися з українських військовополонених
Дмитро Лубінець наголосив, що, за попередньою інформацією, цей воєнний злочин відбувся на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.
На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів,
– сказав омбудсмен.
Він зауважив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", – пояснив Лубінець.
Уповноважений з прав людини також нагадав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії. Омбудсмен зазначив, що світ має реагувати на такі випадки порушення міжнародного законодавства, аби притягнути Росію до відповідальності. Інакше "право сили переможе силу права".
Росія також неодноразово страчувала українських полонених
- У мережі 6 квітня з'явилося відео, як російські загарбники стратили військовополонених українців поблизу Кринок у Херсонській області. За даними ЗМІ, наказ, ймовірно, віддав російській командир Сєргєй Іштуганов. Метою було залякування бійців ЗСУ.
- До цього російські військові 15 лютого розстріляли поранених українських захисників на позиції "Зеніт" під Авдіївкою. Зробили це окупанти після того, як наші воїни зв'язалися з координаційним штабом щодо здачі в полон.
- Варто наголосити, що моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала, що з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 росіяни стратили щонайменше 32 полонених українських захисників. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.