Український омбудсмен вкотре нагадав про порушення країною-агресоркою міжнародного права. Лубінець також закликав світ відреагувати на воєнний злочин Росії й притягнути винних до відповідальності.

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Росіяни знущалися з українських військовополонених

Дмитро Лубінець наголосив, що, за попередньою інформацією, цей воєнний злочин відбувся на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії.

На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів,

– сказав омбудсмен.

Він зауважив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", – пояснив Лубінець.

Уповноважений з прав людини також нагадав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії. Омбудсмен зазначив, що світ має реагувати на такі випадки порушення міжнародного законодавства, аби притягнути Росію до відповідальності. Інакше "право сили переможе силу права".

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