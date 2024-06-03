Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 3 июня.

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Захватчики издевались над украинскими военнопленными

Утром 3 июня в Офисе Генерального прокурора сообщили о том, что начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении.

Там рассказали, что на видео, которое прокуроры обнаружили во время мониторинга социальных сетей, видно, что военные российской армии наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия у головы одного из военнопленных.

Также на зафиксированных кадрах видно, что захватчики применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Там добавили, что сейчас осуществляются мероприятия, направленные на то, чтобы установить пострадавших и военных армии России.

Отмечается, что под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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