Стоит отметить, что, по данным Национального информационного бюро, с начала полномасштабного вторжения россияне похитили из Украины 19 546 детей. Впрочем, реальное количество вывезенных украинских детей может быть значительно больше.

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Как россияне похищали детей из Херсона

Наталья Лукина была врачом в Херсонском детском доме – государственном приемном доме для детей с особыми потребностями. Когда началось полномасштабное вторжение, работники сразу начали искать безопасное место для младенцев и маленьких детишек. И пешей доступности было лишь одно бомбоубежище, а впоследствии, местный пастор, который узнал о проблеме, предложил переместить детей в церковь Голгофа.

Работники детского дома очень боялись, что оккупанты могут забрать детей, и, к сожалению, этот кошмар стал реальностью 25 апреля 2022 года. Как пишут журналисты NYT, тогда на пороге появились российские военные, которые забрали 46 детей по приказу российского президента Владимира Путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Журналисты отметили, что эти действия россиян можно спокойно квалифицировать как военное преступление, ведь детей похитили и впоследствии принудительно переместили на территорию России. Сначала детей забрали обратно в Херсонский детский дом, и момент "переезда" публиковали российские пропагандисты. Впоследствии похищенные несовершеннолетние дети стали объектом многих пропагандистских российских сюжетов.

21 октября оккупанты во главе с "Навигатором", которого впоследствии идентифицировали как депутата "Единой России" Игоря Кастюкевича, приехали в Херсонский детский дом и начали забирать детей, их поименно вносили в список, посадили в автобус и вывезли в неизвестном направлении. Оккупанты также забрали всю документацию, которая была на детей, и даже их медицинские карты.



Оккупанты, которые похитили 46 детей из Херсона / Фото The New York Times

Где сейчас похищенные из Херсона дети

Как пишут журналисты NYT, пока точное местонахождение похищенных из Херсона детей неизвестно. Российские чиновники тогда утверждали, что вывоз несовершеннолетних в Симферополь – якобы был "актом гуманитарного вмешательства", впрочем, это похищение и военное преступление.

Из Херсона детей привезли в оккупированный Симферополь, а в декабре 2022 года украинских похищенных детей начали интегрировать в российское общество. Им сделали российские свидетельства о рождении, выдали российские номера социального страхования, а впоследствии – сделали и российское гражданство.

По меньшей мере 2 детей из 46 похищенных уже официально усыновили россияне, 7 – удалось вернуть в Украину. Однако судьба остальных 37 несовершеннолетних остается неизвестной.

В ОП отреагировали на расследование

Руководитель ОП Андрей Ермак отреагировал на материал журналистов NYT. Он отметил, что Россия не только отказывается сотрудничать, но и ведет пропаганду, что эти дети нуждаются в "перевоспитании". Ермак добавил, что некоторые из них усыновляются российскими семьями, другие же остаются в интернатах. Украинские семьи переживают тяжелые эмоциональные травмы из-за разлуки с детьми, а дети сталкиваются с ассимиляционным давлением в новых условиях.

Украина призывает мировое сообщество усилить давление на Россию для возвращения детей, но процесс осложняется из-за политических и бюрократических препятствий. Международные организации, такие как ООН, продолжают работать над тем, чтобы обеспечить возвращение детей, однако быстрых результатов достичь трудно из-за сопротивления российских властей и сложной международной ситуации,

– подчеркнул Ермак.

В то же время он добавил, что Россия отрицает любые обвинения, оправдывая собственные действия тем, что "дети находятся в безопасных условиях". Однако тысячи семей надеются, что смогут воссоединиться со своими детьми.