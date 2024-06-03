Варто наголосити, що портал "Війна і санкції" – єдиний у світі, який містить в публічному доступі всю інформацію про спонсорів і співучасників Росії. Як додали в розвідці, інформація на порталі буде постійно оновлюватися й поповнюватися.

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Розвідка створила портал, який викриває російські злочини

Як розповіли у пресслужбі ГУР, портал "Війна і санкції" – це цифрова зброя, яка викриває Росію та її спільників, які намагаються приховати співучасть в загарбницьких агресивних діях.

Наразі на порталі оприлюднена інформація у 2 розділах: "Викрадачі дітей" і "Компоненти у зброї", в якому оприлюднили дані про іноземні компоненти в російській зброї. Інформацію про окупантів, які причетні до викрадення неповнолітніх, опублікували до Міжнародного дня захисту дітей.

У розвідці додали, що з часом на порталі з'явиться й інша інформація.

Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю, та багато іншого,

– заявили в розвідці.

Зверніть увагу! Портал Головного управління розвідки "Війна і санкції" доступний за посиланням.

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