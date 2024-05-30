У ніч на 30 травня бійці ГУР уразили кілька катерів у тимчасово окупованому Криму. Спершу мовилося про два катери, але згодом дані уточнили.

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Скільки катерів уражено в Чорному морі 30 травня

Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці Group 13 знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу,

– сказано в дописі ГУР.

Загалом втрати росіян склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц". Окупанти використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Ворожі катери атакували українські ударні морські дрони Magura V5.

Що відомо про вибухи в Криму 30 травня

О пів на третю ночі росіяни писали, що рух транспорту через Керченський міст припинився. Місцеві чули щонайменше 10 вибухів.

Пропагандисти повідомили, що було пошкоджено залізничний та автомобільний пороми.

