Українські дрони пробиралися до цілі через шквальний вогонь стрілецької зброї та гармат. Росіяни також підіймали ледь не весь свій авіапарк, аби зупинити легендарну "Group 13".
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Відео атаки на катери
В ніч на 30 травня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою морських дронів Magura V5 вчергове атакував російський флот у Криму. Так, цього разу розвідникам вдалося ліквідувати два ворожі катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".
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З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8,
– розповіли у ГУР.
Росіяни також безрезультатно намагалися знищити українські дрони за допомою хаотичних пострів з стрілецької зброї та 33-мм гармат. Однак нічого не завадило спецпризначенцям успішно виконати роботу.
У ГУР наголосили, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.
Що відомо про катери "Тунець"
- Катери "Тунець" вже не вперше стають ціллю українських військових. Зокрема, 13 вересня 2023 року цей катер ліквідували Сили оборони Півдня у північно-західній частині Чорного моря.
- Це був другий такий борт всього за один місяць. Попередній "Тунець" знищили 3 вересня. Окупанти намагалися висадитися, але щось не склалося. Окрім корабля, ЗСУ тоді ліквідували 6 окупантів, а ще 2 – поранили.
- Відомо, що ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів. Стандартна версія в новому стані вартує близько 6 мільйона рублів.
- Як стверджують окупанти, лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил. Така форма дозволяє за сонячної погоди знизити утворення відблисків на воді.