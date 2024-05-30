Українські дрони пробиралися до цілі через шквальний вогонь стрілецької зброї та гармат. Росіяни також підіймали ледь не весь свій авіапарк, аби зупинити легендарну "Group 13".

Дивіться також "Очі" української авіації: що відомо про ASC 890 – перші літаки-розвідники, які надає Швеція

Відео атаки на катери

В ніч на 30 травня спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою морських дронів Magura V5 вчергове атакував російський флот у Криму. Так, цього разу розвідникам вдалося ліквідувати два ворожі катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

"Вибухове" знищення 2 російських катерів: дивіться відео

З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8,

– розповіли у ГУР.

Росіяни також безрезультатно намагалися знищити українські дрони за допомою хаотичних пострів з стрілецької зброї та 33-мм гармат. Однак нічого не завадило спецпризначенцям успішно виконати роботу.

У ГУР наголосили, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

Що відомо про катери "Тунець"