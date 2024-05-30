Ворог знову зазнав втрат серед своїх суден. Джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що внаслідок операції Головного управління розвідки у Криму було уражено два російських катери.

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ГУР уразило ворожі судна

Орієнтовно о 02:30 російські телеграм-канали повідомили, що загарбники припиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві там скаржилися, що чули буцімто щонайменше 10 вибухів.

Пізніше у мережі з'явилася інформація, яку оприлюднив пропагандистський чиновник тимчасово окупованого півострова Олег Крючков. За його словами, вночі, 30 травня, було пошкоджено залізничний та автомобільний пароми.