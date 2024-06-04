На резонансных кадрах россияне ведут связанных украинских воинов лесом, а также бьют их изо всех сил. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал в эфире телемарафона, что удалось установить личность автора видео, – информирует 24 Канал.

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Россия терроризирует военнопленных

По словам Лубинца, недавнее видео, которое появилось в телеграм-каналах, является лишь маленькой частью из всего объема свидетельств нарушения врагом законов и обычаев войны.

Самое главное, Украина пытается найти каждого российского военного преступника. В частности, автором резонансного ролика является Киприн Алексей Леонидович.

Проводится большая работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Удалось установить автора видео. Это Киприн Алексей, который воюет против Украины с 2014 года,

– сказал омбудсмен.

По информации Лубинца, Киприн воюет в составе группировки "Русич". Она неоднократно отмечалась жестоким обращением с военнопленными.

Это не единичные случаи, это система, которая существует в российской армии. К сожалению, мы видим, что почти все наши военнопленные рассказывают о случаях пыток, отсутствии надлежащих условий в плену.

OSINT-группа проекта "Пчелы" публиковала больше данных о Киприне. Как отмечают расследователи:

02.04.1992 – дата рождения российского военного;

780726406586 – индивидуальный налоговый номер;

Санкт-Петербург, улица Тамбасова, 24, квартира 59 – адрес.

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Обратите внимание! Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. На видео захватчики применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.