На резонансных кадрах россияне ведут связанных украинских воинов лесом, а также бьют их изо всех сил. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал в эфире телемарафона, что удалось установить личность автора видео, – информирует 24 Канал.
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Россия терроризирует военнопленных
По словам Лубинца, недавнее видео, которое появилось в телеграм-каналах, является лишь маленькой частью из всего объема свидетельств нарушения врагом законов и обычаев войны.
Самое главное, Украина пытается найти каждого российского военного преступника. В частности, автором резонансного ролика является Киприн Алексей Леонидович.
Проводится большая работа по идентификации каждого военнослужащего российской армии. Удалось установить автора видео. Это Киприн Алексей, который воюет против Украины с 2014 года,
– сказал омбудсмен.
По информации Лубинца, Киприн воюет в составе группировки "Русич". Она неоднократно отмечалась жестоким обращением с военнопленными.
Это не единичные случаи, это система, которая существует в российской армии. К сожалению, мы видим, что почти все наши военнопленные рассказывают о случаях пыток, отсутствии надлежащих условий в плену.
OSINT-группа проекта "Пчелы" публиковала больше данных о Киприне. Как отмечают расследователи:
- 02.04.1992 – дата рождения российского военного;
- 780726406586 – индивидуальный налоговый номер;
- Санкт-Петербург, улица Тамбасова, 24, квартира 59 – адрес.
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- Зафиксировано немало фактов, когда Россия нарушала правила обращения с военнопленными. Скажем, казнила украинских военных. Только в течение зимы 2023 и 2024 года Миссия ООН зафиксировала 32 казни украинских пленных.
- Соответствующие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные во время конфликтов имеют право на гуманное отношение. Терроризируя людей, Кремль в очередной раз подтверждает свою преступную сущность и нежелание выполнять международное право.