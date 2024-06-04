Напомним, что на этот инцидент уже также отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что уже сделал обращение в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.
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На каком этапе расследования
Белоусов рассказал о том, как проходит расследование, начатое после распространения в интернете видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военнопленными.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и высока вероятность, что такой факт имел место, потому что это не единичные случаи. Это распространенная практика отношения российских военнослужащих, их командования к военнопленным, что демонстрирует сознательное пренебрежение к международному гуманитарному праву,
– заявил он.
По словам Белоусова, из видео, которое стало доступным, можно установить по меньшей мере два военных преступления, предусмотренные Римским статутом. Сейчас идентифицируются все лица, лица которых видно на видео, а также место возможного преступления.
"В таких случаях обычно сложно идентифицировать военнослужащих, ведь они маскируются. Эти же настолько нагло себя ведут, что, я думаю, это очень упростит нам работу", – резюмировал глава Департамента.
Что известно о видео издевательств над украинскими пленными
- На видео, которое распространяется в интернете можно увидеть, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также унижают их и имитируют казнь путем выстрела из автомата возле головы одного из военнопленных.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что они начали расследование по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными. Там направили все силы на установление пострадавших и военных армии России.
- Также аналитикам удалось установить личность одного из оккупантов. Им оказался язычник и нацист Кипре Алексей Леонидович, позывной "Барс", который воюет с 2014 года.