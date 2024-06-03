Киприн воевал в ДШРГ "Русич". Мужчина уже давно фигурирует на сайте "Миротворец", является нацистом и язычником. Россиянину из офицерского состава армии 32 года, он родом из Санкт-Петербурга.

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Что на видео

Пятеро российских военных заставляют четырех украинских военнопленных, которых вели связанными лесом, сначала петь гимн Советского Союза. Недовольные "результатом", выкрикивают: "Взбодрите поросенка", – и бьют двух украинских военных в живот. Из-за боли двое мужчин падают.

Видео заканчивается на моменте, когда один из пленных бойцов ВСУ уже не может подняться после избиения, после слов "он уже все" – Киприн улыбается и выключает камеру. Судьба и личности военнопленных на этом видео пока неизвестны.

Видео подписали: "Кадры для тех, кто думает, что мы с ними нянчимся. Просмажку тоже устраиваем, чтобы другие боялись и не расслаблялись".

Оккупант воюет с 2014 года

OSINT Пчелы установили личность российского вояки, который фигурирует на видео.

"Экспресс-осинт подонка, который снимал известное всем видео с нашими пленными. Киприн Алексей Леонидович 02.04.1992. ИНН 780726406586. Домашний адрес Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д.24 к.1 лит.1 кв.59. Нацист, язычник, воевал вместе с садистом Мильчаковым в составе ДШРГ "Русич", – говорится в сообщении.

В сети достаточно много фото Киприна:

"Барс" не скрывает, что он нацист

На самом деле идентифицировали Киприна достаточно просто. Поскольку он непосредственно снимал видео, – его лицо видно лучше всего. Также на видео слышно, что другой российский военный зовет его "Барс".

Оккупант еще 9 лет назад "засветился" на сайте "Миротворец". Россиянин имеет большую заметную татуировку на шее. По данным ресурса, Алексей был военнослужащим 6 мотострелковой роты 2 пулеметного взвода 2-го пулеметного отдела 4 отдельной мотострелковой бригады так называемой милиции "ЛНР".



Киприн уже давно фигурирует на сайте "Миротворца" / Скриншот

Сейчас он воюет в составе штурмовой группы "Шторм" 153-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии.

Военный преступник ведет активную жизнь в соцсетях и часто публикует фото, которые подтверждают его участие в боевых действиях.



Куприн издевался над украинскими военнопленными на Харьковщине / Фото из ВК террориста



Киприн на войне с 2014 года / Скриншот из соцсетей

Киприн подтвердил, что это он на видео

Журналисты редакции расследований Общественного получили от него подтверждение, что это именно он на видео. Они написали в вотсап Киприну, чтобы получить подтверждение, что это он на видео.

Тот, думая, что переписывается с российской пропагандисткой, написал: "Гимн пели плохо. Подзатыльники давали и в лагерь военнопленных передали".

"Лицо роспропаганды"

Участие Киприна в войне против Украины подтверждают и сообщения министерства обороны страны-агрессора. В частности, 5 мая ведомство распространило пропаганду, в которой было указано: "младший лейтенант Алексей Киприн, действуя в обороне, обнаружил вооруженных боевиков ВСУ".

Также на сайте минобороны России есть интервью с мужчиной, которого называют командиром штурмовой роты с позывным "Барс". Россиянин в маске рассказывал о работе его подразделения: "Штурмовые, оборонительные и инженерно-фортификационные обязанности выполняет наша рота". Это видео перепостил себе Киприн в соцсетях.

У военного преступника двое сыновей

Алексей Киприн в 2021 году женился на Диане Богомоловой, с которой на тот момент уже имел общего ребенка. Они вместе воспитывают двух сыновей: Максима и Матвея.



Боевик женат / Фото из соцсетей



Киприн вместе с сыновьями / Фото из соцсетей

Ресурс Evocation тоже подтверждает, что военный преступник, который издевается над украинскими военнопленными на Харьковщине, это Киприн. Там добавляют, что у оккупанта была пауза в "военной карьере". Тот возвращался к гражданской жизни, пытался найти работу, но "судя по всему, именно неудовлетворительное финансовое положение и любовь к военным преступлениям побудила Киприна снова вернуться на войну".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он официально присоединился к России. Получил офицерское звание и дослужился до командира штурмовой роты. Награжден орденами мужества и Георгиевским крестом IV степени,

– говорится в статье.

Год назад Алексей делился в соцсетях фотографиями своей награды “георгиевский крест” с подписью Владимира Путина.



Киприн имеет путинские награды / Скриншот из соцсетей

Украина расследует факт пыток военнопленных