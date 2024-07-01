2 июня волонтер и жена военного Наталья возвращалась с Майдана Независимости, где прощались с погибшей парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. На выходе из подземного перехода, возле станции городской электрички "Зенит" двое мужчин начали приставать к ней.

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Взбесились из-за украинского языка

Как установило следствие, того дня двое мужчин – 70 и 73 лет возвращались домой после того, как отпраздновали день рождения одного из них алкогольными напитками. На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской они перестреляли волонтерку. Один из подозреваемых попытался сделать девушке комплимент. Впрочем, она общаться с мужчинами не захотела и ответила, что не понимает их. То, что волонтерка разговаривала на украинском, изрядно разозлило нетрезвых пенсионеров. Они начали нецензурно оскорблять ее, а потерпевшая начала снимать их на мобильный телефон.

Один из мужчин догнал девушку и выхватил у нее телефон чтобы она не могла его снимать, а затем плюнул в лицо. После этого его спутник нанес несколько ударов ногой по ноге потерпевшей и один удар ладонью в нос. Девушке удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Уже через несколько дней нападавших задержали. Сначала они оба свою вину не признавали. Один из них утверждал, что конфликта вообще не помнит из-за своего почтенного возраста. Другой подозреваемый говорил, что пытался разнять схватку своего приятеля и девушки. Сейчас подозреваемые вину признали.

Теперь стало известно, что обвинительный акт в отношении двух мужчин – 70 и 73 лет, обвиняемых в совершении хулиганства, совершенного группой лиц, направлено в суд. Ранее им избрали меры пресечения в виде домашнего ареста.