По словам правоохранителей, второй подозреваемый в хулиганстве 70-летний киевлянин, который стал участником конфликта с волонтеркой, будет находиться под ночным домашним арестом. Это продлится в течение 60 дней.

Смотрите также В киевском Lavina Mall было задымление: спасатели не обнаружили пожара

Нападающему на волонтера избрали меру пресечения

Отмечается, что 70-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста сроком на 60 суток. Мужчина обязан находиться дома с 22 часов вечера до 6 утра.

Подозреваемый просил суд не применять к нему круглосуточный арест, поскольку, с его слов, живет один и должен выходить из дома в магазин,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Как выяснилось, в суде он настаивал, что к девушке силу якобы не применял, а пытался разнять ее и своего приятеля, и, по его словам, он вообще женщин не бьет.

Как все было

Напомним, 2 июня на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской двое пенсионеров сделали девушке несколько комплиментов, впрочем она ухаживаний не оценила.

Ее ответ собеседникам на украинском языке о том, что она не понимает их, вызвала агрессию нетрезвых мужчин, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила задокументировать это.



Через несколько минут один подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Другой мужчина плюнул ей в очки, до того отобрав телефон у девушки.

Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Сейчас обоим мужчинам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Подробнее о ситуации