Расположен объект по адресу: улица Берковецкая, 6Д. О пожаре в Киеве сообщили телеграм-паблики 31 мая около 22:00, – информирует 24 Канал.
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Вспыхнул Lavina Mall
На кадрах, которые публикуют в сети, видно, что на место происшествия прибыли спасатели. Они начали операцию по ликвидации пламени.
Загорелся киевский торговый центр: смотрите видео с телеграм-каналов
Спасатели ликвидируют пламя в Lavina Mall: смотрите видео из пабликов
Отметим, что торговый центр Lavina Mall открыли в 2016 году. Торговая площадь ТЦ составляет 127 тысяч квадратных метров. В компании указывают, что с ними сотрудничает более 400 магазинов, в частности самых известных мировых брендов.
Посетители торгового центра могут найти среди ассортимента: товары для дома и спорта, электронику, парфюмерию и косметику, детские игрушки и белье. Кроме того, в Lavina Mall есть немало ресторанов, в которых всегда можно увидеть немало людей.
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Другие новости столицы
- К спасателям 31 мая утром поступило сообщение о пожаре на проспекте Берестейском, что в Святошинском районе. Впоследствии в ГСЧС отчитались, что ликвидировали пожар в автомобиле. Собственно, на проезжей части произошло возгорание в моторном отсеке легкового авто Skoda. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
- Кроме того, 31 мая враг в очередной раз обстрелял ракетами Киев. Во время атаки вспыхнуло складское помещение на территории частного домовладения со станцией технического обслуживания и автомойкой. Речь идет о Голосеевском районе столицы. Пожар на площади 120 квадратных метров был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
- В то же время в Соломенском районе 28 мая вспыхнул пожар на улице Анатолия Лупиноса. ГСЧС сообщили о возгорании летней кухни с распространением огня на крышу частного жилого дома. Пожар укротили на площади 80 квадратных метров. После ликвидации к медикам обратилась хозяйка квартиры с термическим ожогом правого плеча.