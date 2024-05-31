Об этом сообщают российские СМИ. Так, перевернулось около 29 вагонов с углем.
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В России поезд сошел с рельсов
Российские телеграмм-каналы пишут, что в Амурской области России сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил уголь. Из-за схода вагонов были повреждены две опоры и допущен обрыв проводов контактной сети.
В то же время в лесу рядом с железной дорогой начался пожар площадью 200 квадратных метров. Официальной версией аварии называют превышение скорости движения поезда машинистом, который не справился с управлением на повороте.
Из-за схода поезда в лесу рядом возник пожар: смотрите видео
Известно, что авария привела к задержке пассажирских поездов на Забайкальской железной дороге России. По данным российских СМИ, пострадавших в результате этой ситуации нет.
Сейчас в стране-агрессоре расследуют этот случай как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение большого вреда.
Недавно в России фиксировали увеличение лесных пожаров
- В издании "Сибирь. Реалии" в конце апреля сообщили, что по данным госпредприятия "Авиалисоохрана", в регионе 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 гектара. Самая сложная ситуация была в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.
- В ЕАО еще 25 апреля обнаружили крупный лесной пожар в труднодоступной местности. На тот момент огонь прошел почти 18,5 тысячи гектаров. Чтобы остановить огонь местные власти привлекли федеральный резерв сил из "Авиалисоохраны", пожар до 29 апреля смогли локализовать.
- Также тогда в Хабаровском крае огонь в 14 муниципалитетах распространился почти на 22 тысячи гектаров. Также в плену огня оказалась столица Бурятии. Так, окрестности Улан-Удэ и его пригорода были охвачены огнем, о чем сообщали российские СМИ и телеграм-каналы.
- Из-за сильного ветра пожар дошел до столицы Бурятии – Улан-Удэ, а затем перекинулся на постройки в пригороде. Власти города тогда объявили эвакуацию населения в одном из районов. Никакой информации о пострадавших обнародовано не было.