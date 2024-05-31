Розташований об'єкт за адресою: вулиця Берковецька, 6Д. Про пожежу в Києві повідомили телеграм-пабліки 31 травня близько 22:00, – інформує 24 Канал.
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Спалахнув Lavina Mall
На кадрах, які публікують у мережі, видно, що на місце події прибули рятувальники. Вони розпочали операцію з ліквідації полум'я.
Загорівся київський торгівельний центр: дивіться відео з телеграм-каналів
Рятувальники ліквідовують полум'я у Lavina Mall: дивіться відео з пабліків
Зазначимо, що торгівельний центр Lavina Mall відкрили у 2016 році. Торгова площа ТЦ становить 127 тисяч квадратних метрів. У компанії вказують, що з ними співпрацює понад 400 магазинів, зокрема найвідоміших світових брендів.
Відвідувачі торговельного центру можуть знайти серед асортименту: товари для дому та спорту, електроніку, парфумерію та косметику, дитячі іграшки та білизну. Крім того, у Lavina Mall є чимало ресторанів, у яких завжди можна побачити чимало людей.
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Інші новини столиці
- До рятувальників 31 травня вранці надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Берестейському, що у Святошинському районі. Згодом у ДСНС відзвітували, що ліквідували пожежу в автомобілі. Власне, на проїжджій частині сталося загоряння у моторному відсіку легкового авто Skoda. Жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.
- Крім того, 31 травня ворог вчергове обстріляв ракетами Київ. Під час атаки спалахнуло складське приміщення на території приватного домоволодіння зі станцією технічного обслуговування та автомийкою. Йдеться про у Голосіївський район столиці. Пожежу на площі 120 квадратних метрів було ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає.
- Водночас у Солом'янському районі 28 травня спалахнула пожежа на вулиці Анатолія Лупиноса. ДСНС повідомили про загоряння літньої кухні з поширенням вогню на дах приватного житлового будинку. Пожежу приборкали на площі 80 квадратних метрів. Після ліквідації до медиків звернулась власниця помешкання з термічним опіком правого плеча.